К Земле летит еще один астероид

Главное: К нашей Земле летит астероид 2009 PQ1. На минимальное расстояние он приблизится вечером 5 августа.

Детали: Как передают эксперты NASA, к нашей планете летит астероид 2009 PQ1. Он максимальной приблизится к Земле в среду, 5 августа, в 19-35 вечера.

Сообщается, что диметр объекта составляет 84-190 метров.

Астероид пролетит возле Земле со скоростью 13,4 километров в час на расстоянии 3,2 миллиона километров.

Нам он ничем не угрожает.

Эксперты говорят, что в следующий раз объект приблизится к нашей планете так близко 10 августа 2137 года.

Справка: Астероид 2009 PQ1 открыт 14 августа 2009 года. Объект относится к группе Аполлона. Известно, что один оборот вокруг Солнца совершает за 669 земных дней.

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