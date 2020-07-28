Украинские туристы смогут посетить Болгарию и Германию на определенных условиях

Главное: В ближайшее время украинцы смогут въехать в Болгарию только пройдя ПЦР-тест на коронавирус. На въезде в Германию его будут делать бесплатно.

Детали: Власти Болгарии усложнили въезд на свою территорию туристам из Украины и целого ряда других стран. Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения страны, с 30 июля граждане Украины смогут въехать в Болгарию только по предъявлению отрицательного ПЦР-теста, проведенного не позже 72 часов до въезда.

При этом для граждан Северной Македонии, Сербии, Албании, Косово, Боснии и Герцеговины, Черногории, Молдовы, Израиля и Кувейта данное правило начинает действовать уже сегодня.

Между тем, как сообщает Церзор.НЕТ, со следующей недели при въезде в Германию украинцы должны будут пройти бесплатный тест на коронавирус. По мнению министра здравоохранения Йенса Шпана, это поможет остановить проблему распространения болезни в этой стране.

Аналогичные правила будут действовать для граждан Беларуси, России, США, Турции, Казахстана и многих других. Всего в этом перечне на сегодняшний день 130 стран.

В тему: В апреле 2020 года страны Евросоюза сняли некоторые ограничения на въезд некоторых категорий граждан Украины. Речь, в частности, идет о сезонных рабочих и сборщиках урожая.

17 июля Совет Европейского Союза обновил перечень «безопасных» стран, чьим жителям разрешен въезд на его территорию в связи с благоприятной эпидемиологической ситуацией на их территории. Украины в нем нет. Как объяснил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, ситуация может измениться после того, как суточные показатели заболеваемости в течение двух недель не будут превышать 480 человек.