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Количество заболевших новой опасной формой коронавируса во Вьетнаме резко возросло

Александр Панько
28.07.20 09:12
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Количество заболевших новой опасной формой коронавируса во Вьетнаме резко возросло

Главное: Во Вьетнаме резко возросло количество заболевших новой формой коронавируса.

Детали: Число зараженных новым, более опасным и агрессивным типом коронавируса, резко увеличилось. Как сообщает Lenta.ru со ссылкой на западные СМИ, на данный момент количество больных во Вьетнаме увеличилось до 11 человек.

В связи с этим Министерство транспорта страны запретило прием и отправку самолетов в Дананге на 15 дней, начиная с 28 июля.

Отметим, что на данный момент, по данным Университета Джонса Хопкинса, во Вьетнаме зафиксирован 431 случай заражения коронавирусом SARS-CoV-2. При этом не зафиксировано ни одного летального случая, 365 человек выздоровели. При этом власти страны провели более 430 тысяч тестов и поместили на карантин 12 тыс. чел.

В тему: 27 июля 2020 года стало известно о том, что во Вьетнаме зафиксированы четыре случая заболевания новым коронавирусом. По данным местных медиков, в отличие от других подобных вирусов, он легче распространяется и быстрее вызывает тяжелое состояние.

Тэги: здоровье, эпидемия, мир, Вьетнам, коронавирус

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