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Август в Украине начнется с холодных дождей

Агата Кловская
28.07.20 00:05
197
Август в Украине начнется с холодных дождей

Главное: Синоптики поведали о погоде в Украине 1-2 августа. Похолодает, пойдут дожди.

Детали: В ближайшие выходные, 1-2 августа, в Украине резко похолодает. Такой прогноз дали в Гидрометцентре.

Синоптики говорят, что нынешняя жара начнет спадать по стране уже в пятницу, 31 июля, а на уик-энд в Украине зарядят холодные дожди. Сухо может быть лишь на юге и в Крыму.

Днем обещают до плюс 21-28, а ночью будет 12-20 тепла.

В Киеве пройдут дожди: днем булет 22-24 тепла, а ночью плюс 13-15.

Карта погоды в Украине:

Карта погоды

Ранее синоптики говорили, что июль в Украине завершится грозами и жарой.

В тему: 14 июля 2020 года стало известно, что ливень заставил харьковчан пересесть на надувную лодку.

Тэги: общество, погода, регионы, погодные условия, синоптики, новости Украины

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