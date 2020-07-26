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Эпидемия COVID-19 в мире и Украине: данные на вечер 26 июля 2020

Агата Кловская
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Эпидемия COVID-19 в мире и Украине: данные на вечер 26 июля 2020

Главное: По состоянию на 19-30 26 июля, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 во всем мире достигло 16 100 905, смертей ‒ 645 482, а выздоровлений ‒ 9 289 876. В Украине же выявлено 64 849 инфицированных, зарегистрировано 1 605 смертей и 35 807 случаев выздоровления.

Детали: Больше всего случаев заражения коронавирусом насчитывается в США ‒ 4 187 184 (смертей ‒ 146 632), Бразилии ‒ 2 394 513 (86 449), Индии ‒ 1 385 685 (32 063), России ‒ 811 073 (13 249), ЮАР ‒ 434 200 (6 655), Мексике ‒ 385 036 (42 645), Перу ‒ 375 961 (17 843), Чили ‒ 343 592 (9 020), Великобритании ‒ 301 020 (45 837), Иране ‒ 291 172 (15 700), Пакистане ‒ 273 113 (5 822), Испании ‒ 272 421 (28 432), Саудовской Аравии ‒ 266 941 (2 733), Италии ‒ 246 118 (35 107), Колумбии ‒ 240 795 (8 269), Турции ‒ 225 173 (5 596), Бангладеш ‒ 223 453 (2 928), Франции ‒ 217 801 (30 195), Германии ‒ 206 339 (9 124), Аргентине ‒ 158 334 (2 893), Канаде ‒ 115 524 (8 928), Ираке ‒ 110 032 (4 362), Катаре ‒ 109 305 (165) и Индонезии ‒ 98 778 (4 781).

Такие данные приводит исследовательский университет Джонса Хопкинса (Балтимор, США).

Справка: SARS-CoV-2 (Severe acute respiratory syndrome-related coronavirus 2) ‒ оболочечный одноцепочный (+)РНК-вирус, относящийся к роду Betacoronavirus. Относится к подроду Sarbecovirus. Впервые выявлен 31 декабря 2019 года, вызывает опасное инфекционное заболевание COVID-19.

Коронавирусом SARS-CoV-2 обусловлена продолжающаяся пандемия COVID-19. В январе 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку эпидемии, связанной с SARS-CoV-2, чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения международного значения, а 11 марта 2020 года охарактеризовала принявшее мировой масштаб распространение болезни как пандемию.

В тему: 25 июля 2020 года ученые объявили о создании маски, способной нейтрализовать коронавирус.

А 26 июля 2020 года власти КНДР объявили о первом случае подозрения на коронавирус.

Также стоит отметить, что пандемия коронавируса в мире скорее всего усилится. В этом уверен американский инфекционист, главный эксперт рабочей группы по борьбе с коронавирусом в США доктор Энтони Фаучи.

Тэги: США, Германия, Индия, Украина, Китай, жертвы, общество, Великобритания, Иран, Россия, здоровье, эпидемия, мир, Турция, Италия, Бразилия, Франция, Испания, Бельгия, заражение, новости Украины, коронавирус, пандемия, COVID-19, статистика коронавируса

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