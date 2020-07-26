В Киеве легковушка на скорости врезалась в многотонный грузовик

Главное: В Днепровском районе Киева произошла авария с участием грузового автомобиля и легковушки. По словам очевидцев, без пострадавших не обошлось.

Детали: В Киеве на Броварском проспекте легковушка врезалась в грузовик, который по инерции продолжил движение и протаранил столб.

Как передает УНН со ссылкой на очевидцев, в результате аварии есть пострадавшие, однако их количество не уточняется.

Сообщается, что в настоящее время на месте ДТП образовался большой затор.

В столичной полиции пока не давали комментариев относительно случившегося.

В тему: 17 июля 2019 года мы писали, что в Киеве грузовик рухнул с моста.

А 29 мая 2017 года сообщалось, что грузовик с отказавшими тормозами протаранил сразу три легковушки в Киеве.

Напомним также, что 4 сентября 2012 года в Киеве грузовой автомобиль Mercedes протаранил два дорожных асфальтоукладчика, которые в тот момент укладывали дорожное полотно.

В результате ДТП грузовой автомобиль получил серьезные повреждения, серьезно пострадал также и дорожный каток.

Кроме того, один из водителей асфальтоукладчиков получил серьезные травмы. Его увезли в больницу.