Коронавирус не пощадил врача сборной Украины по футболу

Главное: Врач футбольной сборной Украны Антон Худаев скончался от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Ему было всего 48 лет.

Детали: Врач национальной сборной Украины по футболу Антон Евгеньевич Худаев скончался в возрасте 48 лет от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией COVID-19.

Как сообщается на странице Украинской ассоциации футбола в Facebook, злосчастный «китайский» коронавирус поразил аж 70% легких Худаева, поэтому все попытки врачей спасти ему жизнь оказались тщетны.

«Антон Евгеньевич скончался из-за остановки сердца», ‒ говорится в сообщении.

Антон Худаев, которого друзья и коллеги называли Ашотом, более 20 лет работал врачом в харьковском «Металлисте», а с 2016 года ‒ в национальной сборной.

«Трудно выразить словами глубину потери. Всегда чуткий и заботливый к каждому игроку, каждому тренеру, каждому члену команды. Не пропускал ни одного обращения, заботясь о здоровье коллег. Вся национальная номанда в большой скорби. Светлая и Вечная Память нашему Ашоту», ‒ добавили в УАФ.

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