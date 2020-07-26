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Коронавирус не пощадил врача сборной Украины по футболу

Александр Панько
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Коронавирус не пощадил врача сборной Украины по футболу

Главное: Врач футбольной сборной Украны Антон Худаев скончался от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Ему было всего 48 лет.

Детали: Врач национальной сборной Украины по футболу Антон Евгеньевич Худаев скончался в возрасте 48 лет от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией COVID-19.

Как сообщается на странице Украинской ассоциации футбола в Facebook, злосчастный «китайский» коронавирус поразил аж 70% легких Худаева, поэтому все попытки врачей спасти ему жизнь оказались тщетны.

«Антон Евгеньевич скончался из-за остановки сердца», ‒ говорится в сообщении.

Антон Худаев, которого друзья и коллеги называли Ашотом, более 20 лет работал врачом в харьковском «Металлисте», а с 2016 года ‒ в национальной сборной.

«Трудно выразить словами глубину потери. Всегда чуткий и заботливый к каждому игроку, каждому тренеру, каждому члену команды. Не пропускал ни одного обращения, заботясь о здоровье коллег. Вся национальная номанда в большой скорби. Светлая и Вечная Память нашему Ашоту», ‒ добавили в УАФ.

Врач сборной Украины по футболу Антон Худаев скончался от COVID-19

В тему: 6 апреля 2020 года сообщалось, что от коронавируса скончалась 82-летняя мать знаменитого испанского футболиста и тренера Пепа Гвардиолы.

А 6 июля 2020 года мы писали, что экс-динамовец Милевский подхватил коронавирус и отправился «на изоляцию» в ресторан.

Тэги: врач, футбол, общество, здоровье, смерть, ФК Металлист, спорт, сборная Украины по футболу, новости Украины, коронавирус, COVID-19

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