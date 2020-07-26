Эпидемия COVID-19 в мире и Украине: данные на утро 26 июля 2020

Главное: По состоянию на 8-30 26 июля, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 во всем мире достигло 16 046 986, смертей ‒ 644 528, а выздоровлений ‒ 9 262 520. В Украине же выявлено 63 929 инфицированных, зарегистрировано 1 590 смертей и 35 497 случаев выздоровления.

Детали: Больше всего случаев заражения коронавирусом насчитывается в США ‒ 4 178 021 (смертей ‒ 146 460), Бразилии ‒ 2 394 513 (86 449), Индии ‒ 1 385 635 (32 060), России ‒ 805 332 (13 172), ЮАР ‒ 434 200 (6 655), Мексике ‒ 385 036 (42 645), Перу ‒ 375 961 (17 843), Чили ‒ 343 592 (9 020), Великобритании ‒ 300 270 (45 823), Иране ‒ 288 839 (15 484), Пакистане ‒ 273 113 (5 822), Испании ‒ 272 421 (28 432), Саудовской Аравии ‒ 264 973 (2 703), Италии ‒ 245 864 (35 102), Колумбии ‒ 240 795 (8 269), Турции ‒ 225 173 (5 596), Бангладеш ‒ 221 178 (2 874), Франции ‒ 217 801 (30 195), Германии ‒ 206 278 (9 124), Аргентине ‒ 158 334 (2 893), Канаде ‒ 115 470 (8 928), Катаре ‒ 109 036 (164) и Ираке ‒ 107 573 (4 284).

Такие данные приводит исследовательский университет Джонса Хопкинса (Балтимор, США).

Справка: SARS-CoV-2 (Severe acute respiratory syndrome-related coronavirus 2) ‒ оболочечный одноцепочный (+)РНК-вирус, относящийся к роду Betacoronavirus. Относится к подроду Sarbecovirus. Впервые выявлен 31 декабря 2019 года, вызывает опасное инфекционное заболевание COVID-19.

Коронавирусом SARS-CoV-2 обусловлена продолжающаяся пандемия COVID-19. В январе 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку эпидемии, связанной с SARS-CoV-2, чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения международного значения, а 11 марта 2020 года охарактеризовала принявшее мировой масштаб распространение болезни как пандемию.

В тему: 25 июля 2020 года ученые объявили о создании маски, способной нейтрализовать коронавирус.

А 24 июля 2020 года в ВОЗ предупредили об опасности ультрафиолетового излучения в борьбе с коронавирусом.

Также стоит отметить, что пандемия коронавируса в мире скорее всего усилится. В этом уверен американский инфекционист, главный эксперт рабочей группы по борьбе с коронавирусом в США доктор Энтони Фаучи.