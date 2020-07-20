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Великий художник Рафаэль умер от аналога коронавируса

Агата Кловская
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Великий художник Рафаэль умер от аналога коронавируса

Главное: Знаменитый итальянский художник Рафаэль Санти умер от пневмонии, вызванной бактериальным или вирусным заболеванием, похожим на нынешний Covid-19. Таковы результаты исследования.

Детали: Один из величайших художников итальянского Возрождения Рафаэль Санти умер от пневмонии и неверно подобранного врачами лечения. Таковы результаты исследования опубликованого в журнале Emergency Medicine journal.

Рафаэль умер в возрасте 37 лет 6 апреля 1520 года.

Как пишет Корреспондент, специалисты сравнили информацию, содержащуюся в Жизнеописании Джанни Вазари, с другими свидетельствами современников, живших в то время в Риме и вращавшихся в одних кругах с Рафаэлем. Среди источников информации были:

— воспоминания Альфонсо Паолуччи,

— посла герцога Феррары Альфонсо д’Эсте

— документы, вновь открытые в XIXвеке историком искусства Джузеппе Кампори.

«Течение заболевания в сочетании с другими симптомами привело нас к мысли о какой-то форме пневмонии», — сообщил Мишель Аугусто Рива, исследователь истории медицины из университета Milano-Bicocca.

Ученые пришли к выводу, что у Рафаэля могло быть заболевание бактериального или вирусного происхождения, похожее на нынешний Covid-19. Болезнь художника продолжалась 15 дней.

Ученые также считают, что художник неверно описал медикам свои симптомы заболевания и утаил от них информацию о том, как холодными ночами пробирался к своим возлюбленным. Любовниц у Рафаэля было немало.

Справка: Рафаэль Санти — итальянский живописец, график и архитектор. Один из ярчайших представителей искусства эпохи Высокого Возрождения. За свою недолгую жизнь он стал одним из самых прославленных и богатых художников Италии. Его картина «Сикстинская Мадонна» является одной из самых узнаваемых в истории.

В тему: Как мы ранее сообщали, «автограф» Лены и Тамары из Винницы заметили на фреске XVI века в Ватикане.

Тэги: художник, наука, вирус, пневмония, Рафаэль, культура, коронавирус

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