Митрополит Антоний: Настоящие старцы ведут людей к Богу, а не устраивают cкандалы в СМИ

Главное: По-настоящему духовные люди ведут людей ко Христу, а не создают секты вокруг себя. Об этом рассказал митрополит УПЦ Антоний.

Детали: Старчество — это подвиг, к которому подводит Господь только самых смиренных и кротких.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний на канале «Витражи».

«Не так давно Церковь запретила в служении ряд священников, которых почитатели считали „старцами“. Не вдаваясь в подробности каждого из этих дел, хотелось бы поговорить о том, как же отличить настоящего старца от самозванца. Цель любого настоящего духовника — вести людей ко Христу, а не к себе самому, создавая вокруг себя секту поклонников», — отметил владыка.

По его словам, «настоящий старец никогда не насилует волю того, кто обратился к нему за духовным советом. Духовный совет, это именно совет, а не приказ».

Митрополит Антоний отметил, что настоящий старец, особенно в сане схимника контактирует с «внешними» людьми только по мере необходимости и уж точно не устраивает публичных скандалов, не лезет в политику и не осуждает священноначалие.

«Трудно себе представить, как, например, Оптинские старцы скандалят, трубят о недостатках ближних, клеймят кого-либо. Настоящий старец никогда не оскорбляет священноначалие своей Церкви, соблюдает церковную присягу и послушание», — подчеркнул управделами УПЦ.

Он объяснил, с чем связано появление лжестарцев.

«Церковь начала возрождаться 30 лет назад. С точки зрения обывателя — это значительный период, а для истории — слишком малый. Нельзя за такой короткий срок решить проблемы, которые требуют более длительного времени. Нельзя воспитать старцев на скорую руку.

Смирение — это тяжелый каждодневный труд на протяжении многих лет, без выходных и наград, о котором знает только сам человек и Господь Бог», — заключил митрополит Антоний.

В тему: Митрополит Антоний рассказал об явлении «антимиссионерства» в Церкви.