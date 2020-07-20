Главные новости за 20 июля 2020 года

— За минувшие сутки коронавирусом в Украине заразился 651 человек. При этом выздоровели от этой болезни 560 человек

— В Польше задержали бывшего министра транспорта страны, который в свое время также возглавлял «Укравтодор» Славомира Новака. В Украине и Польше проводятся массовые обыски.

— В Селе Ганновка под Сумами произошел выброс опасного токсичного вещества. Местным жителям советуют закрыть дома все окна и провести влажную уборку.

— Ночью в Затоке горели сразу две базы отдыха — «Гранит» и «Атлантида». К счастью, обошлось без жертв.

— Если абитуриентам пришла повестка в военкомат, они должны обратиться в военные комиссариаты по месту жительства и пройти медицинский осмотр. После этого они могут обратиться в военкомат с просьбой отсрочки.

— Главный тренер киевского «Динамо» Алексей Михайличенко вместе со всем своим штабом покидает команду. Новый тренерский состав будет объявлен совсем скоро.

— Массовая вакцинация от коронавируса может начаться через год. Такой прогноз дали во Всемирной организации здравоохранения.