Умерла известная актриса из сериала «Карточный домик»

Главное: В США умерла актриса Филлис Соммервиль. Она известна по таким картинам как «Клан Сопрано» и «Карточный домик».

Детали: В США в возрасте 76 лет умерла известная актриса Филлис Соммервиль. Об этом в понедельник, 20 июля, сообщил ее менеджер.

Он поведал, что актриса скончалась еще 16 июля.

Отмечается также, что «смерть наступила по естественным причинам».

Справка: Филлис Соммервиль родилась 12 декабря 1943 года в Айова-Сити.

На ее счету роли в более чем семидесяти фильмах и сериалах. Дебютировала она достаточно поздно – в начале 1980-х, снявшись в сериале «Путеводный свет». Среди самых известных картин в ее карьере – «Загадочная история Бенджамина Баттона», «Карточный домик», «Клан Сопрано» и «Закон и порядок».

Добавим, что Филлис Соммервиль продолжала сниматься вплоть до самой смерти.

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