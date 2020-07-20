Литва отменила самоизоляцию для украинцев

Главное: В Литве отменили самоизоляцию для пассажиров из Украины. Также упрощение пребывания касается и людей из ряда других стран.

Детали: Литва изменяет правила пребывания для граждан ряда стран на фоне пандемии коронавируса. Так, для украинцев с понедельника, 20 июля, отменяется обязательная двухнедельная самоизоляция, о чем сообщают местные СМИ.

При этом отмечается, что она вводится для тех, кто прилетает в Литву из Хорватии, Исландии и Испании.

Также не нужна самоизоляция для тех, кто пребывает сюда из Люксембурга, Португалии, Болгарии и Румынии.

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