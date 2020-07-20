На Сумщине произошел выброс опасного токсичного вещества

Главное: В Селе Ганновка под Сумами произошел выброс опасного токсичного вещества. Местным жителям советуют закрыть дома все окна и провести влажную уборку.

Детали: В Сумской области возле села Ганновка произошел выброс одоранта — токсического вещества 2 класса. Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель мэра Сум Александр Журба.

«Низкая концентрация одоранта в воздухе может вызвать раздражение глаз и кожи, спровоцировать головные боли, тошноту и проблемы с дыханием», — написал Журба.

Горожан призывают по возможности не выходить на улицу. Также необходимо закрыть дома все окна и провести влажную уборку.

Одорант добавляют в природный газ, чтобы определить место аварии в случае утечки. И именно этот запах накануне и почувствовали жители Сум.

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