В Польше задержан экс-глава «Укравтодора» Новак. Проводятся массовые обыски

Главное: В Польше задержали бывшего министра транспорта страны, который в свое время также возглавлял «Укравтодор» Славомира Новака. В Украине и Польше проводятся массовые обыски.

Детали: Центральное антикоррупционное бюро Польши задержало бывшего министра транспорта Польши, бывшего главу Государственной службы автомобильных дорог Украины («Укравтодор») Славомира Новака. Его подозревают в коррупции, управлении организованной преступной группой и отмывании денег. Об этом на своей странице в Twitter сообщил пресс-секретарь министра-координатора специальных служб Польши Станислав Зарин.

Кроме него задержали также «Дариуша С., бывшего командира JW „GROM“ и предпринимателя из Гданьска Яцека П.».

Польское издание PAP отмечает, что «бывший министр транспорта Славомир Н. был задержан по подозрению в управлении организованной преступной группой».

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) совместно с польскими правоохранителями проводят санкционированные обыски в Киеве, Львове, а также на территории Польши в рамках общего расследования деятельности преступной организации в сфере дорожного хозяйства. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Как отмечается, обыски проходят в офисах «Укравтодора», компаний-участниц тендеров государственного агентства.

Кроме того, обыски проходят по месту жительства бывших чиновников государственного агентства и граждан Польши, которые являются вероятными участниками преступной организации.

В тему: Экс-министр транспорта Польши Славомир Новак был назначен исполняющим обязанности главы Госагентства автомобильных дорог Украины («Укравтодор») в октябре 2016 года.