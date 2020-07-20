Гривна начала неделю с обвала: данные на 20 июля 2020

Главное: Курс гривны продолжает снижаться. Доллар и евро дорожают.

Детали: В понедельник, 20 июля, курс украинской гривны продолжил свое падение. Отметим, что наша валюта дешевела и на прошлой неделе.

Свежие котировки публикует Национальный банк Украины.

Финансовый регулятор на девять копеек поднял цену американского доллара – до 27,36 гривен.

Сразу на тринадцать копеек подорожал евро – до 31,26 гривен.

В тему: 16 июля 2020 года мы писали, что Верховная Рада назначила главой Национального банка Украины уроженца российской Тулы Кирилла Шевченко. В 2009 г он несколько месяцев работал советником у тогдашнего премьер-министра Юлии Тимошенко.

15 июля 2020 года стали известны подробности беседы Зеленского с руководством МВФ.