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Биологи совершенно случайно обнаружили странные бактерии, которые едят металл

Агата Кловская
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Биологи совершенно случайно обнаружили странные бактерии, которые едят металл

Главное: Ученые из США обнаружили бактерии, которые «едят» марганец. Произошло это случайно.

Детали: Исследователи из Калифорнийского технологического института в США случайно сделали странное открытие. Как цитирует их издание Nature, они обнаружили два новых вида бактерий, которые могут получать энергию, окисляя марганец.

По сути, говорится в публикации, данные бактерии питаются металлом.

Ученые в своей работе сообщают, что «первые микробы, которые могут поглощать простые неорганические химические вещества и извлекать из них энергию (их называют аутотрофами), возникли примерно 3,9-3,65 миллиарда лет назад».

Как поясняют эксперты, «для производства сложной органики эти организмы научились использовать самые разные вещества, начиная с водорода и заканчивая экзотическими солями железа и соединениями серы».

По их словам, именно «благодаря деятельности подобных одноклеточных организмов образовались многие горные породы, которые используют для добычи полезных ископаемых, в частности, многие залежи пирита».

Американцы проводили эксперименты с солями марганца: после опытов они залили грязную пробирку, стенки которой были покрыты бежевым порошком из карбоната марганца, обычной водопроводной водой и оставили ее отмокать.

В результате чего и было сделано сенсационное открытие: уже через несколько недель биологи заметили, говорится в статье, «что светлый порошок исчез и сосуд покрылся черным налетом неизвестного происхождения – оказалось, что он состоит из порошка двуокиси марганца, который не мог возникнуть сам по себе».

Исследователи говорят, что «в водопроводной воде есть микробы, которые могут использовать марганец в качестве источника энергии».

В ходе дальнейшей работы, они заполнили чистые сосуды раствором карбоната марганца и добавив в них водопроводную воду, а также жидкости, которые остались на дне первой пробирки.

В публикации сказано: «На дне новых сосудов сформировался слой из черного порошка, который состоял из диоксида марганца».

Сообщается, что ученые «выделили из водопроводной воды сразу два штамма бактерий, которые могут превращать соли марганца в двуокись этого металла, используя для этого углекислый газ».

Новые бактерии назвали Manganitrophus noduliformans и Ramlibacter lithotrophicus.

Отмечается, что «первая – это далекий родич бактерий из рода Nitrospira, которые могут питаться соединениями азота, а вторая относится к числу бетапротеобактерий».

Ученые говорят, что данные бактерии «могут быть связаны с формированием так называемых железомарганцевых конкреций: сферических образований из железа и марганца, которые в огромном количестве залегают на дне Мирового океана».

В публикации резюмируется, что «общую массу этих залежей ученые оценивают примерно в триста миллиардов тонн».

В тему: 5 марта 2020 года мы писали, что американцы составили список продуктов, которые помогут укрепить нервы.

24 февраля 2020 года сообщалось, что искусственный интеллект создал крайне необычный антибиотик.

Тэги: США, ученые, мир, бактерии

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