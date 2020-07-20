Ученые наконец-то выяснили, чем на самом деле полезен секс

Главное: Американские ученые доказали, что секс полезен для нашего здоровья. Он снижает риск преждевременной смерти в два раза.

Детали: Исследователи из университета Вашингтона в Сент-Луисе в США задались вопросом: так ли полезен секс для нашего здоровья? Их работу цитирует британский таблоид The Sun.

Оказывается, говорят ученые, «регулярные занятия сексом оказывают благотворное влияние на организм и снижают риск преждевременной смерти в два раза».

В ходе своей работы, которая продолжалась одиннадцать лет, исследователи провели обработку данных 15 269 взрослых людей, чей средний возраст составлял тридцать девять лет.

В отчете говорится, что 72% из них занимались сексом как минимум раз в месяц, а 36% – хотя бы раз в неделю.

За все время пикантного эксперимента скончались 228 человек. Ученые выяснили, что 29 людей умерли от сердечнососудистых заболеваний, а еще 62 – от рака.

При этом ученые говорят, что «сексуальная активность (половая активность хотя бы раз в неделю) снижает риск преждевременной смерти в среднем на 49%».

Исследователи утверждают, что «активная половая жизнь сокращает вероятность умереть от сердечных болезней на 21%, от рака – на 69%, от других болезней – на 48%».

В тему: 2 июля 2020 года стало известно, что СМИ уличили Трампа в инцестных наклонностях.

13 июня 2020 года сообщалось, что проститутки опасаются, что вирус уничтожит древнейшую профессию.