В будущем на нашей Земле появится… новый океан

Главное: На нашей планете появится новый океан. Ученые говорят, что произойдет это через пять-десять миллионов лет.

Детали: Через пять-десять миллионов лет на Земле появится новый океан. Он образуется в восточной части Африки в результате тектонического разлома континента пополам, говорят исследователи из университета Лидса в Великобритании, которых цитирует NBC News.

Ученые говорят, что данный участок черного континента находится в регионе Афар в Эфиопии: тот, отмечают эксперты, «расположен на стыке трех тектонических плит, которые медленно отделяются друг от друга».

По их словам, еще пятнадцать лет назад тут «образовалась трещина в 56 километров».

Кроме этого, говорят исследователи, «это единственное место на Земле, где вы можете изучить, как континентальный рифт становится океаническим рифтом».

Происходящее они связывают с нарастающим давлением из-за поднимающейся магмы.

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