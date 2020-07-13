Коронавирус может «выкосить» более 80% населения Земли, ‒ ученые

Главное: В ближайшие 10-15 лет от коронавируса может умереть более 80% человечества. Так считают ученые из Королевского колледжа Лондона.

Детали: Ученые из Королевского колледжа Лондона прогнозируют, что коронавирус SARS-CoV-2 способен уничтожить более 80% населения Земли уже в ближайшие 10-15 лет.

Как передает «МК», свой прогноз они опубликовали в газете The Guardian.

По словам исследователей, столь печальная перспектива ожидает человечество в том случае, если пандемия COVID-19 будет «накатывать» на планету хотя бы один раз в год.

Ученые подчеркивают, что от «китайской» заразы люди не скончаются в одночасье, но с каждым очередным заражением их сопротивляемость будет все слабеть, иммунная система не сможет восстановиться, а легкие все больше и больше станут замешаться фиброзной тканью.

Даже самые здоровые и крепкие люди в таком режиме выдержат максимум 4-5 витков заболевания.

«Если заражение происходит раз в год или даже раз в два года, то через 10 лет умрет та часть населения, у которой не появится длительного иммунитета», ‒ говорится в статье.

По мнению исследователей, предотвратить подобную перспективу может не тотальная вакцинация, которая не гарантирует повторного заражения, а разработка эффективного противовирусного препарата.

Отметим, что у подавляющего числа пациентов количество антител резко снижается уже через 3 месяца после выздоровления.

Напомним также, что ученые из Уханьского института вирусологии (КНР) обнаружили длительные сбои иммунитета у людей, переболевших коронавирусной инфекцией COVID-19.

В тему: 6 июля 2020 года ученые рассказали о смертельной опасности, которая подстерегает всех зараженных коронавирусом.

А 8 июля 2020 года ученые объяснили, чем коронавирус опасен для нашего мозга.