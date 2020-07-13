Митрополит Антоний: Вера и смелость апостолов – пример для православных

Главное: Мужество, покаяние, любовь и искренняя вера святых апостолов служат примером для православных. Об этом сказал митрополит УПЦ Антоний.

Детали: За свои труды и мужество апостолы Петр и Павел заслуженно считаются «столпами» Церкви Христовой и первоверховными апостолами.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на kp.ua, об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

«Каждый из нас на примере апостолов способен изменить свою жизнь, жизнь своих близких. Апостолы Петр и Павел являются образцом истинного мужества и покаяния.

Находясь все время со Христом, Петр был особенно близок к Спасителю, и его жизнь была пронизана светом Божественной истины. Временная слабость и страх перед сильными мира сего, проявленные в ночь ареста Христа, были побеждены впоследствии безмерной любовью к своему Божественному Учителю. До самой своей мученической кончины он мужественно проповедовал Воскресшего Спасителя», - рассказал митрополит Антоний.

По его словам, смелость и любовь к людям и проповеднический дар апостола Петра не знает равных.

«Он обратил в Христову веру более 8 тысяч человек, несмотря на постоянные преследования и смертельные опасности. Ни тюремные узы, ни телесные лишения не убавили мужества, не изменили его отношения к людям. Не иссякла настоящая любовь в его пламенном сердце», - отметил митрополит Антоний.

Владыка напомнил об удивительной истории жизни апостола Павла.

«Из гонителя евангельской проповеди он чудесным образом превратился в одного их самых горячих проповедников и последователей. После дивного преображения Павел положил всю свою жизнь на распространение Христовой веры», - подчеркнул владыка.

По словам митрополита Антония, современный человек, подвергаясь даже небольшим лишениям, способен легко предать свои убеждения, поскольку не хватает искренней веры и любви.

Он пожелал верующим молитвами святых апостолов обрести «смелое, верное и любящее сердце для защиты нашей веры и ближних».

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