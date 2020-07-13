В Днепре прямо в отделении полиции застрелилась мать двоих детей

Главное: В Днепре прямо на рабочем месте застрелилась 30-летняя сотрудница Самарского отделении полиции. У нее осталось двое детей.

Детали: В Днепре 30-летняя старший лейтенант Самарского отделения полиции, находясь в служебном кабинете, выстрелила себе в голову из табельного пистолета «Макарова».

Как написал на своей странице в Facebook блогер Александр Слободенюк, трагический инцидент произошел в субботу, 11 июля.

Пока неясно, что именно подтолкнуло женщину на столь отчаянный шаг. Известно, что у нее осталось двое детей ‒ трех и семи лет.

Информацию о происшествии уже подтвердила спикер Главного управления Нацполиции в Днепропетровской области Анна Старчевская.

«Я подтверждаю этот факт. Женщина была доставлена в больницу, но там, к сожалению, умерла», ‒ сказала она.

В тему: 9 октября 2019 года мы писали, что в Ровно прямо во время дежурства застрелился дежурный полицейский с 13-летней выслугой.

А 28 июня 2019 года сообщалось, что на Донбассе мужчина застрелился прямо в отделении полиции.

Напомним также, что 26 июня 2020 года в Днепре на улице Янгеля был найден застреленным полковник полиции Павел Савенко, трудившийся старшим преподавателем кафедры оперативно-разыскной детельности в ДГУВД.

Рядом с телом полковника нашли «гражданскую» версию автомакта Калашникова и стреляную гильзу.

По предварительным данным, Савенко покончил жизнь самоубийством, не оставив, однако, предсмертной записки.