Главные новости за 13 июля 2020 года

— В Украине ввели сбор за вылет пассажиров и грузов из аэропортов. После вступления соответствующего закона в силу каждый пассажир, совершающий перелет внутри страны должен будет уплатить $0,5 сбора. В случае вылета за рубеж эта сумма увеличивается до $2.

— Национальный банк предостерег украинцев от «нулевых» кредитов. Там объяснили, чем они опасны.

— Антон Желепа, устроивший ДТП со смертельным исходом в Киевской области, размещал на своих страничках в соцсетях собак и дорогие автомобили.

— Людям, бежавшим из оккупированного Донбасса, звонят юристы и предлагают потребовать компенсацию от бывшего президента Петра Порошенко. По мнению его окружения, это очередная спецоперация ФСБ.

— Семь украинских областей не готовы к ослаблению карантина из-за пандемии коронавируса. Они не соответствуют критериям Минздрава.

— Столичные власти призывают киевлян не купаться в водоемах города. При этом загорать и отдыхать на пляжах можно.

— Около 400 кв м акватории Днепровско-Бугского лимана в Николаеве оказались загрязнены в результате разлива подсолнечного масла.

— Полиция разыскивает четверых несовершеннолетних детей, сбежавших из дома семейного типа в Харьковской области. Самому старшему из пропавших 17 лет.

— Над Запорожьем пролетела комета Neowise. Появились красивые фотографии.

— За последние тридцать лет температура воздуха в Украине выросла. Появились данные по регионам.

— Пьяный украинец грозился взорвать избирательный участок в Польше. К нему нагрянула полиция.

— Американский президент Дональд Трамп хотел продать остров Пуэрто-Рико. Случилось это после урагана в 2017 году.

— В США вспыхнул военный корабль. Появилось видео инцидента.

— Британские ученые установили, что длительный иммунитет к коронавирусу существует лишь у небольшого числа людей. У подавляющего числа пациентов количество антител резко снижается уже через 3 месяца после заболевания.

— В США покончил с собой внук Элвиса Пресли. Бенджамину Кио было всего 27 лет.

— В одном из водоемов Китая заметили странное трехметровое существо, похожее на монстра, почитаемого в местной культуре. Однако есть мнение, что речь идет об обычном косяке рыб.