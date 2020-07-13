400 кв метров Днепро-Бугского лимана превратились в подсолнечное масло

Главное: Около 400 кв м акватории Днепровско-Бугского лимана в Николаеве оказались загрязнены в результате разлива подсолнечного масла.

Детали: В Николаевском морском порту произошло повреждение трубопровода на терминале для перегрузки наливных грузов, который принадлежит ООО «Эвери». В результате, как сообщил глава Государственной экологической службы Андрей Малеванный на своей странице в Facebook, в районе 4-го причала в акватории Днепровско-Бугского лимана произошел разлив подсолнечного масла.

«ГЭИ отобрала пробы воды для исследования характера загрязнения и расчета нанесенного ущерба», — добавил он.

В пресс-службе Николаевского порта сообщили, что для локализации места загрязнения установили боновые сооружения, которые не позволили распространиться маслу дальше. Всего от растительного масла очищено 400 м кв. акватории.

В тему: 22 июня 2020 года из танкера Delfi, прибитого к берегу одесского пляжа «Дельфин» в ноябре минувшего года, начало выливаться топливо. Пятно разлива стремительно увеличилось и даже достигло зоны водоема, в которой купаются отдыхающие.