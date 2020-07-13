Как оказалось, Трамп хотел продать известный остров в Карибском море

Главное: Американский президент Дональд Трамп хотел продать остров Пуэрто-Рико. Случилось это после урагана в 2017 году.

Детали: В 2017 году президент США Дональд Трамп говорил о том, чтобы продать остров Пуэрто-Рико, сильно пострадавший от урагана «Мария». Об этом сообщил бывший и. о. министра национальной безопасности страны Элейн Дьюк, которого цитируют местные СМИ.

Экс-чиновник подчеркнул, что кроме Дональда Трампа данную идею в Белом доме «никто всерьез не обсуждал».

По его словам президент спрашивал: «Можем ли мы отдать на аутсорсинг электроэнергию? Можем ли мы продать остров?».

После мощного урагана остров практически остался без электричества. Тогда погибли три тысяч человек.

Справка: Пуэрто-Рико – зависимая от Белого дома территория со статусом «неинкорпорированной организованной территории» (находится под управлением Вашингтона, не являясь при этом их неотъемлемой США) в Карибском море. При этом действие американской Конституции на острове ограничено: верховная власть принадлежит конгрессу США, но территория имеет систему самоуправления.

Площадь Пуэрто-Рико составляет 9 104 квадратных километров.

В тему 22 августа 2019 года сообщалось, что Трампу предложили купить добрую половину Бельгии.

16 августа 2019 года стало известно, что Трамп хочет купить Гренландию.