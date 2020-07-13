Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Как оказалось, Трамп хотел продать известный остров в Карибском море

Как оказалось, Трамп хотел продать известный остров в Карибском море

Главное: Американский президент Дональд Трамп хотел продать остров Пуэрто-Рико. Случилось это после урагана в 2017 году.

Детали: В 2017 году президент США Дональд Трамп говорил о том, чтобы продать остров Пуэрто-Рико, сильно пострадавший от урагана «Мария». Об этом сообщил бывший и. о. министра национальной безопасности страны Элейн Дьюк, которого цитируют местные СМИ.

Экс-чиновник подчеркнул, что кроме Дональда Трампа данную идею в Белом доме «никто всерьез не обсуждал».

По его словам президент спрашивал: «Можем ли мы отдать на аутсорсинг электроэнергию? Можем ли мы продать остров?».

После мощного урагана остров практически остался без электричества. Тогда погибли три тысяч человек.

Справка: Пуэрто-Рико – зависимая от Белого дома территория со статусом «неинкорпорированной организованной территории» (находится под управлением Вашингтона, не являясь при этом их неотъемлемой США) в Карибском море. При этом действие американской Конституции на острове ограничено: верховная власть принадлежит конгрессу США, но территория имеет систему самоуправления.

Площадь Пуэрто-Рико составляет 9 104 квадратных километров.

В тему 22 августа 2019 года сообщалось, что Трампу предложили купить добрую половину Бельгии.

16 августа 2019 года стало известно, что Трамп хочет купить Гренландию.

Тэги: США, мир, слухи, Дональд Трамп, Пуэрто-Рико, курьезы

Комментарии

Статьи

13.07.20 09:19

Мелким сельским хозяевам готовят полный капитализдец

Автор: Александр Карпец

Интервью

08.07.20 14:21

Валентина Голдина: На Херсонщине фермеры оставляли гнить на поле кабачки, а в Киеве люди покупали дорогой импорт

Автор: Варвара Фалеева

Колонка автора
13.07.20 08:20

«Александрия» – «Динамо»: как два потерянных очка увеличили шансы на второе место

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

Самоизоляцию для приезжих в Украине отменили, но бардак остался
13.07.20 11:38

Самоизоляцию для приезжих в Украине отменили, но бардак остался

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Фильм «Чёрный коп»: обратная сторона расизма
Фильм «Чёрный коп»: обратная сторона расизма
Фильм «Чёрный коп»: обратная сторона расизма
Фильм «Чёрный коп»: обратная сторона расизма
У Путина рассказали, общался ли Порошенко с Кремлем
У Путина рассказали, общался ли Порошенко с Кремлем
Павел Дуров обратился к украинским «айтишникам» по поводу серьезной проблемы
Павел Дуров обратился к украинским «айтишникам» по поводу серьезной проблемы
Хорьки – не собаки, но их в Киеве уже выгуливают на поводках и даже приносят в суд
Хорьки – не собаки, но их в Киеве уже выгуливают на поводках и даже приносят в суд
Американские военные показали три видео с НЛО
Американские военные показали три видео с НЛО
Корейский сериал предсказал коронавирус еще в 2018 году
Корейский сериал предсказал коронавирус еще в 2018 году
Карантинные телепузики
Карантинные телепузики
Участились сообщения о появлении НЛО
Участились сообщения о появлении НЛО
Тысячи швейцарцев митинговали против «принудительного облучения» 5G
Тысячи швейцарцев митинговали против «принудительного облучения» 5G
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
fraza.com

Главная новость дня

Синоптики предупредили украинцев о прохладной и мокрой погоде

Синоптики предупредили украинцев о прохладной и мокрой погоде
13.07.20 08:11
806
Последние новости
13.07.20 15:03

Врач заявил, что креветки могут вызвать смертельную аллергию
13.07.20 14:44

400 кв метров Днепро-Бугского лимана превратились в подсолнечное масло
13.07.20 14:21

Кличко считает, что киевлянам не стоит купаться на столичных пляжах
13.07.20 14:01

Как оказалось, Трамп хотел продать известный остров в Карибском море
13.07.20 13:40

Предстоятель УПЦ рассказал, как наполнить душу радостью
13.07.20 13:26

Управделами УПЦ прокомментировал превращение Турцией Святой Софии в мечеть
13.07.20 13:21

В мире начался «велосипедный бум»
Фото и Видео
Фотограф показал впечатляющие снимки кометы над Запорожьем
Фотограф показал впечатляющие снимки кометы над Запорожьем
Фотограф показал впечатляющие снимки кометы над Запорожьем
Фотограф показал впечатляющие снимки кометы над Запорожьем
Китайцы засняли на видео местное «лох-несское чудовище»
Китайцы засняли на видео местное «лох-несское чудовище»
Появилось видео гигантского пожара на американском военном корабле
Появилось видео гигантского пожара на американском военном корабле
Работники ночных клубов перекрыли дорогу на Херсонщине
Работники ночных клубов перекрыли дорогу на Херсонщине
27-летний внук Элвиса Пресли совершил самоубийство
27-летний внук Элвиса Пресли совершил самоубийство
Жители Германии сравнили проституцию с косметологией и танцами
Жители Германии сравнили проституцию с косметологией и танцами
Стало известно, как глобальное потепление сказалось на погоде в Украине
Стало известно, как глобальное потепление сказалось на погоде в Украине
Под Киевом «пьяный» Mercedes попал в сокрушительное ДТП ‒ трое погибших
Под Киевом «пьяный» Mercedes попал в сокрушительное ДТП ‒ трое погибших
В квартире прострелившего себе голову николаевского национал-активиста нашли гранату и боеприпасы
В квартире прострелившего себе голову николаевского национал-активиста нашли гранату и боеприпасы
На Ровенщине мужчину убило падающим громоотводом
На Ровенщине мужчину убило падающим громоотводом
fraza.com
Новости блогосферы
10.07.20 16:47

А потом вы удивляетесь, что они такие е*нутые!
04.07.20 22:44

Госстат - о смертности в Украине: «что и требовалось доказать»
29.06.20 15:40

Гомосексуализм, Украинский католический университет, Супрун и Сорос. Что между ними общего?
26.06.20 14:33

Почему западные грантовые СМИ, после избиения активиста партии Шария, засунули язык в одном место?

Опрос

Как следует поступить с партией Нацкорпус?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.