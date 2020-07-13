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В мире начался «велосипедный бум»

В мире начался «велосипедный бум»

Главное: На фоне пандемии коронавирусной болезни COVID-19 в мире резко возрос спрос на велосипеды. При этом производители не успевают этот спрос удовлетворять, из-за чего в ряде стран наблюдается дефицит велосипедов.

Детали: Производители велосипедов не успевают удовлетворять растущий спрос покупателей, отдающих предпочтение этому виду транспорта на фоне пандемии коронавирусной болезни COVID-19. Как сообщает svitnov.com, многие магазины по всему миру констатируют, что велосипеды распродаются практически сразу же после поставки.

Так, по данным исследовательской компании Foxintelligence, онлайн-продажи велосипедов во Франции подскочили на 350% в апреле текущего года. Французская сеть магазинов спортивных товаров Decathlon сообщила, что во многих из ее магазинов закончились бюджетные модели велосипедов, и «десятки тысяч» человек находятся в ожидании новых поставок. В итоге компания стала покупать подержанные велосипеды для ремонта и перепродажи, чтобы удовлетворить спрос со стороны покупателей.

Директор по внешним коммуникациям Decathlon International Ксавье Ривуар назвал сложившуюся ситуацию «велосипедным бумом».

По мнению специалистов, спрос на велосипеды обусловлен тем, что многие люди стремятся избежать езды в общественном транспорте из-за возросшего риска заражения коронавирусом, тогда как сотрудники компаний, отправленные в неоплачиваемый отпуск, ищут способ провести досуг.

Рост популярности велосипедов также связан с резким падением автомобильного трафика на дорогах во многих городах мира в связи с локдаунами.

При этом возможности увеличения предложения ограничены в связи с мерами социального дистанцирования, которые предусматривают соблюдение дистанции между работниками, а также отсутствием персонала в связи с болезнью или самоизоляцией.

В тему: В апреле 2020 года директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли заявил, что из-за коронавируса человечество может столкнуться с голодом «библейского масштаба», если не будут предприняты меры по обеспечению продовольственной безопасности стран.

Тэги: общество, здоровье, мир, транспорт, дефицит, велосипед, новости Украины, коронавирус, COVID-19

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