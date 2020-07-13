Жена Джона Траволты умерла от рака

Главное: В США умерла жена актера Джона Траволты актриса Келли Престон. Причиной смерти называется рак.

Детали: В США в возрасте 57 лет умерла актриса Келли Престон. Причиной смерти артистки стал рак груди.

Об этом в Instagram сообщил ее муж актер Джон Траволта.

Он написал: «С тяжелым сердцем я сообщаю, что моя прекрасная жена Келли скончалась после двух лет борьбы с раком груди. В ближайшее время я хочу посвятить все свое время детям».

Келли Престон и Джон Траволта поженились еще в 1991 году. У них было трое детей, но в 2009 году их сын Джетт умер в результате эпилептического припадка, когда ему было 16 лет. Сейчас у Джона Траволты остались 19-летний сын Бенжамин Хантер Калео и 20-летняя дочь Элла Блю.

Актриса начала сниматься в 1983 году, когда вышла картина «Металлический шторм: Крах Джаред-Сина». На ее счету роли в таких известных фильмах как «Кристина», «Байки из склепа», «Джерри Магуайер», «От заката до рассвета» и «Поле битвы: Земля». Последний фильм с ее участием («Кодекс Готти») появился в 2017 году.

В тему в 2007 году Джон Траволта едва не погиб в авиакатастрофе.

А в 2010 году Джона Траволту уличили в гомосексуализме.