Четверо несовершеннолетних детей пропали в Харьковской области

Главное: Полиция разыскивает четверых несовершеннолетних детей, сбежавших из дома семейного типа в Харьковской области. Самому старшему из пропавших 17 лет.

Детали: Сотрудниками Лозовского отдела полиции устанавливается местонахождение 14-летнего Максима Кучеренко, 17-летнего Виталия Фольтена, 13-летней Карины и 12-летнего Ивана Иващенко. Как сообщает Отдел коммуникации полиции Харьковской области, несовершеннолетние 12 июля около 21:00 ушли из дома семейного типа, расположенного в селе Зеленый Гай, и до настоящего времени не вернулись.

Приметы Максима: рост 162-169 см, худощавого телосложения, волосы каштановые. Был одет в футболку, спортивные штаны, сине-серые кроссовки.

Приметы Виталия: рост 162-169 см, полного телосложения, волосы короткие. На правой руке палец в гипсе.

Приметы Карины: рост 152 см, полного телосложения, черные волосы. При себе у нее был зеленый рюкзак.

Приметы Ивана: маленького роста, волосы короткие, полного телосложения. На руке имеет следы от повреждения сеткой.

Полиция просит в случае обнаружения детей сообщить об этом в дежурную часть Лозовского отдела по тел. (05745) 9-00-64 или «102», инспекторам полиции по телефонам 0959441288 и 0669340346 либо опекуну Натальи Кивалко по телефону 0966029870.

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