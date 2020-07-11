Под Киевом ядовитая змея напала на ребенка, который пас гусей

Главное: В Бориспольском районе Киевской области гадюка укусила 13-летнего мальчика. Ситуацию осложнило отсутствие в больнице противозмеиной сыворотки.

Детали: В селе Старое Бориспольского района Киевской области от укуса ядовитой змеи серьезно пострадал 13-летний мальчик.

Как сообщается на странице Бориспольской многопрофильной больницы интенсивного лечения, поступивший в лечебное учреждение ребенок был в состоянии средней тяжести. Его самочувствие очень резко ухудшалось. Усложнял ситуацию тот факт, что в бориспольской больнице не было противозмеиной сыворотки, поэтому после оказания первой помощи его направили на лечение в киевскую клинику «Охматдет», где такое лекарство есть.

По словам матери ребенка, гадюка укусила ее сына во время выпаса гусей на поле.

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А 23 июля 2019 года сообщалось, что гантская змея напугала жителей Днепра.

Напомним также, что 21 августа 2019 года в селе Ласточка Львовской области на 12-летнюю девочку напала ядовитая змея.