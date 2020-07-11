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Известный национал-активист прострелил себе голову в Николаеве

Известный национал-активист прострелил себе голову в Николаеве

Главное: В Николаеве с огнестрельным ранением головы госпитализировали известного «свободовца» Демида Губского. Предположительно, он пытался покончить жизнь самоубийством.

Детали: В субботу утром, 11 июля, в николаевскую БСМП в тяжелом состоянии был доставлен 33-летний активист общественной организации.

Как передает пресс-служба областной полиции, во время операции медики определили характер травмы ‒ несквозное огнестрельное ранение головы, в связи с чем и уведомили правоохранителей.

Отмечается, что пострадавший был доставлен в лечебное учреждение из собственной квартиры.

В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства случившегося. Предположительно, мужчина пытался покончить жизнь самоубийством.

В свою очередь, издание «Преступности.НЕТ» утверждает, что потерпевшим оказался глава Николаевской областной организации партии «Свобода» Демид Губский.

В тему: 20 ноября 2019 года мы писали, что на Полтавщине застрелился депутат, который приехал на встречу к женщине.

А 26 февраля 2020 года сообщалось, что в Киеве нашли застреленным известного предпринимателя с родины Зеленского.

Отметим также, что ранее в Николаеве была обнаружена мертвой 33-летняя Кристина Ивануна ‒ супруга депутата местного облсовета от «Батькивщины» Игоря Ивануны.

По словам депутата, она покончила жизнь самоубийством, выстрелив себе в голову из принадлежащего ему пистолета.

Тэги: Свобода, общество, самоубийство, Николаевская область, суицид, Николаев, националисты, скорая помощь, регионы, активист, огнестрельное ранение, новости Украины

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