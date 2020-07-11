В Египте во время спонтанной операции по спасению ребенка погибли сразу 11 человек

Главное: Возле египетской Александрии погибли 11 человек, отдыхавшие на закрытом на карантин пляже. Они пытались спасти ребенка, который внезапно начал тонуть.

Детали: По меньшей мере 11 человек утонули в Средиземном море в районе египетского города Александрия.

Как передает «МК», трагедия произошла в субботу, 11 июля, около 5-00 по местному времени на закрытом из-за пандемии COVID-19 пляже.

По словам очевидцев, погибшие бросились самостоятельно спасать тонущего ребенка, поскольку спасателей на пляже не было.

Отмечается, что участок побережья, где произошла трагедия, называют «берегом смерти» из-за частых несчастных случаев, так как в том месте сложные и сильные подводные течения.

В тему: 11 июня 2020 года мы писали, что в Сумской области дети утонули в пруду.

А 11 февраля 2020 года сообщалось, что в Киеве в армейском бассейне погиб мужчина.

Отметим также, что несмотря на запрет купаться, действующий во многих регионах Украины из-за карантинных мер, связанных с пандемией коронавируса, украинцы массово гибнут на воде.

Всего с начала лета утонули сто человек, в том числе ‒ семнадцать детей.

Чаще всего причиной несчастных случаев становится грубое нарушение правил безопасного поведения на воде.

Как говорят спасатели, «местами для купания люди выбирают ближайшие к дому водоемы, которые часто не являются безопасными и не оборудованы спасательными постами».