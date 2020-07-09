Главные новости за 9 июля 2020 года

Мы собрали для вас заголовки самых важных и значимых событий за 8 июля 2020 года:

— За минувшие сутки в Украине зафиксировано 810 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Наибольшее количество новых случаев — во Львовской, Ровенской, Закарпатской областях и в Киеве.

— По словам Владимира Зеленского, Украина не готова к дистанционному обучению. Для этого нужно, чтобы покрытие 3G и 4G было по всей Украине.

— На столичных пляжах людям не рекомендуют купаться. По результатам санитарных исследований сразу на 12 пляжах обнаружена кишечная палочка.

— Появилась запись телефонного разговора людей, чьи голоса похожи на Владимира Путина и Петра Порошенко. Весьма дружественную беседу опубликовал народный депутат Андрей Деркач.

— В курортной Кирилловке туристы жалуются на нашествие морских блох. Особо опасны они для детей.

— Синоптики сменили свой прогноз погоды на следующий понедельник, 13 июля. В Украину идет резкое похолодание.

— Глобальная температура в мире продолжает повышаться. Эксперты говорят, что в ближайшие пять лет она вырастет на 1,5 градуса.