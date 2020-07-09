На Харьковщине пассажиры, начхавшие на карантин, на час задержали электричку

Главное: В Харьковской области пригородной поезд был задержан почти на час. Связано это с тем, что пассажиры отказывались надевать маски.

Детали: Накануне, 8 июля, нарушители карантинных ограничений почти на час задержали движение пригородного поезда № 6015, следовавшего из Казачьей Лопани в Харьков. Об этом сообщили в пресс-службе «Укрзализныци».

Как отметили в ведомстве, все началось с того, что железнодорожники обнаружили в электричке пассажиров без защитных масок, а те отказались реагировать на замечание о необходимости соблюдения карантинных требований.

В результате железнодорожники были вынуждены вызвать наряд Национальной полиции, а те задержали поезд на станции Дергачи на 51 минуту.

В «Укрзализныце» призывают пассажиров следовать рекомендациям Минздрава — использовать защитные маски, соблюдать социальную дистанцию в вагоне и занимать только сидячие места.

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