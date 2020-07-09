Купаться на киевских пляжах опасно для здоровья

Главное: На столичных пляжах людям не рекомендуют купаться. По результатам санитарных исследований сразу на 12 пляжах обнаружена кишечная палочка.

Детали: В Киеве провели санитарно-микробиологические и санитарно-химические исследования проб воды в местах массового отдыха населения. По результатам исследования кишечную палочку зафиксировали на 12 пляжах. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Держпродспоживслужби.

В частности, превышение индекса лактозоположительной кишечной палочки зафиксировали на пляжах: «Венеция», «Радуга», «Детский», «Золотой», «Молодежный», «Предместная Слободка», «Радуга», «Тельбин», «Центральный», «Троещина» и «Черторой».

Кроме того, на пляже «Тельбин» превышено количество бактерий группы кишечной палочки, а на пляже «Галерный» было зафиксировано мелкие водоросли и неприятный запах.

За водородными показателями не соответствуют требованиям пляжи: «Венеция», «Радуга», «Детский», «Золотой», «Молодежный», «Предместная Слободка» и «Центральный».

А по показателю биохимической потребности в кислороде (БПК 5 ) не соответствуют такие пляжи: «Венеция», «Детский», «Молодежный», «Предместная Слободка», «Радуга», «Тельбин», «Троещина», «Чорторый», «Вербный» и «Пуща-Водица».

Вместе с тем, не соответствия обнаружили и в исследованных пробах воды из питьевых фонтанчиков на пляжах: «Вербный», «Предместная Слободка», «Центральный», «Радуга», «Черторой». А на пляжах «Галерный» и «Троещина» фонтанчики отсутствуют.

Глава столичного управления службы Олег Рубан заявил, что на пляжах Киева горожанам рекомендуют не купаться из-за угрозы инфекции. Соответствующую рекомендацию дала Госпотребслужба.

Он отметил, что пляжи не планируется закрывать, но киевлянам рекомендуют использовать их исключительно как зону отдыха.

«Что касается водоемов, рек Днепр и Десна, а также озер. После дождей зафиксировано превышение показателей. Именно лактозная положительная палочка и другие химические ингредиенты во всех водоемах. Поэтому предлагается все пляжи использовать только как зоны отдыха», — заявил Рубан.

По словам главы Госпотребслужбы, на каждом пляже есть специализированные душевые кабины.

«Закрытие пляжей невозможно. Люди могут на них отдыхать, но рекомендуется не купаться. Ведь есть угроза инфицирования кишечными инфекциями», — добавил он.

В то же время в Госпотребслужбе не исключают, что при отсутствии дождей уже 11-12 июля ситуация с показателями безопасности в водоемах исправится.

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