Зеленский признал, что Украина не готова к дистанционному обучению. И сказал, что для этого нужно

Главное: По словам Владимира Зеленского, Украина не готова к дистанционному обучению. Для этого нужно, чтобы покрытие 3G и 4G было по всей Украине.

Детали: Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна технически не готова к дистанционному обучению в школах с сентября. Об этом он заявил сегодня, 9 июля, на брифинге в Волынской области, сообщает «РБК-Украина».

По словам Зеленского, для полноценного дистанционного обучения необходимо, чтобы покрытие 3G и 4G было по всей Украине.

Президент также добавил, что назвать стопроцентными расчеты по поводу обучения детей в школах не могут из-за ситуации с коронавирусом.

Говоря о ситуации с коронавирусом в Украине, Зеленский заявил, что в стране пока нет второй волны заболеваемости, сообщает УНН.

«У нас действительно, хочу сказать, второй волны пока нет, если откровенно говорить. Я думаю, что люди это чувствуют, но всем нужно быть осторожными. Из-за неосторожности действительно увеличивается количество больных», — сказал Зеленский.

В тему: Учебные заведения Киева готовятся к дистанционному обучению с сентября. Такая форма будет сохраняться до конца карантина.

Школьникам готовят сразу несколько вариантов начала учебного года.

В Минобразования понятия не имеют, как детям дистанционно идти в первый класс.

В конце июня сообщалось, что в Минобразования заявляли о готовности начать новый учебный год с 1 сентября. Впрочем, школы готовятся к «дистанционке».