Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Названы регионы Украины с наибольшим числом новых случаев заражения коронавирусом

Названы регионы Украины с наибольшим числом новых случаев заражения коронавирусом

Главное: За минувшие сутки в Украине зафиксировано 810 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Наибольшее количество новых случаев — во Львовской, Ровенской, Закарпатской областях и в Киеве.

Детали: За сутки наибольшее количество новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 зарегистрировано во Львовской, Ровенской, Закарпатской областях и в Киеве. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

«Если говорить в разрезе регионов, то за последние сутки наибольшее количество случаев (коронавирусного заболевания COVID-19 — ред.) зарегистрирована во Львовской области — 119, Ровенской области — 76, Закарпатской области — 89 и городе в Киеве — 93», — отметил Степанов.

По данным Telegram-канала Минздрава «Коронавирус в регионах», всего в Украине зарегистрировано 51 224 случая коронавирусного заболевания COVID-19, из них: новых — 810 случаев, выздоровели от болезни — 23 784 человека (+665 за сутки), умерло — 1 327 человек (+21 за сутки), подозрения на болезнь получили 98 510 человек (1 154 за сутки).

В общем ситуация по регионам выглядит так:

— Винницкая область — 2021 (+19);

— Волынская область — 2875 (+50);

— Днепропетровская область — 1130 (+10);

— Донецкая область — 749 (+36);

— Житомирская область — 1500 (+16);

— Закарпатская область — 3622 (+89);

— Запорожская область — 605 (+6);

— Ивано-Франковская область — 2857 (60);

— Кировоградская область — 669 (+5);

— г. Киев — 5872 (+93);

— Киевская область — 2895 (+42);

— Львовская область — 6681 (+119);

— Луганская область — 90 (+3);

— Николаевская область — 465 (+2);

— Одесская область — 2052 (+68);

— Полтавская область — 327 (+1);

— Ровенская область — 4380 (+76);

— Сумская область — 328 (+5);

— Тернопольская область — 2153 (+11);

— Харьковская область — 2521 (+55);

— Херсонская область — 201 (0);

— Хмельницкая область — 865 (+2);

— Черновицкая область — 5074 (+23);

— Черкасская область — 707 (+12);

— Черниговская область — 585 (7).

Справка: SARS-CoV-2 (Severe acute respiratory syndrome-related coronavirus 2) ‒ оболочечный одноцепочный (+)РНК-вирус, относящийся к роду Betacoronavirus. Относится к подроду Sarbecovirus. Впервые выявлен 31 декабря 2019 года, вызывает опасное инфекционное заболевание COVID-19.

Коронавирусом SARS-CoV-2 обусловлена продолжающаяся пандемия COVID-19. В январе 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку эпидемии, связанной с SARS-CoV-2, чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения международного значения, а 11 марта 2020 года охарактеризовала принявшее мировой масштаб распространение болезни как пандемию.

В тему: По состоянию на 19-00 8 июля, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 во всем мире достигло 11 884 799, смертей ‒ 545 398, а выздоровлений ‒ 6 487 720. В Украине же было выявлено 50 414 инфицированных, зарегистрировано 1 306 смертей и 23 119 случаев выздоровления.

Тэги: общество, здоровье, новости Украины, коронавирус

Комментарии

Статьи

06.07.20 09:29

Сборище мраЗЕй снова шьет намордник для украинских медиа

Автор: Александр Карпец

Интервью

08.07.20 14:21

Валентина Голдина: На Херсонщине фермеры оставляли гнить на поле кабачки, а в Киеве люди покупали дорогой импорт

Автор: Варвара Фалеева

Колонка автора
09.07.20 08:00

Кубок возвращается в столицу!

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

Красные глаза и второй подбородок: ученые показали, как будут выглядеть работники будущего
08.07.20 18:11

Красные глаза и второй подбородок: ученые показали, как будут выглядеть работники будущего

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Хорьки – не собаки, но их в Киеве уже выгуливают на поводках и даже приносят в суд
Хорьки – не собаки, но их в Киеве уже выгуливают на поводках и даже приносят в суд
Хорьки – не собаки, но их в Киеве уже выгуливают на поводках и даже приносят в суд
Хорьки – не собаки, но их в Киеве уже выгуливают на поводках и даже приносят в суд
Американские военные показали три видео с НЛО
Американские военные показали три видео с НЛО
Корейский сериал предсказал коронавирус еще в 2018 году
Корейский сериал предсказал коронавирус еще в 2018 году
Карантинные телепузики
Карантинные телепузики
Участились сообщения о появлении НЛО
Участились сообщения о появлении НЛО
Тысячи швейцарцев митинговали против «принудительного облучения» 5G
Тысячи швейцарцев митинговали против «принудительного облучения» 5G
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com

Главная новость дня

Названы регионы Украины с наибольшим числом новых случаев заражения коронавирусом

Названы регионы Украины с наибольшим числом новых случаев заражения коронавирусом
09.07.20 10:57
132
Последние новости
09.07.20 11:02

Бой Ломаченко перенесли на октябрь: названа причина
09.07.20 10:57

Названы регионы Украины с наибольшим числом новых случаев заражения коронавирусом
09.07.20 10:39

Ученые рассказали, как изменится температура в мире в ближайшие пять лет
09.07.20 09:22

На Кировоградщине при загадочных обстоятельствах умерла роженица. Благо, ребенка спасли
09.07.20 09:09

На Николаевщине дохлая рыба устелила почти километр береговой полосы
09.07.20 09:00

Появилось видео, как в Лондоне женщину убил гигантский строительный кран
09.07.20 08:21

На следующей неделе в Украине очень сильно похолодает: что говорят синоптики
Фото и Видео
На Николаевщине дохлая рыба устелила почти километр береговой полосы
На Николаевщине дохлая рыба устелила почти километр береговой полосы
На Николаевщине дохлая рыба устелила почти километр береговой полосы
На Николаевщине дохлая рыба устелила почти километр береговой полосы
Появилось видео, как в Лондоне женщину убил гигантский строительный кран
Появилось видео, как в Лондоне женщину убил гигантский строительный кран
На Житомирщине жестоко убили влюбленную пару
На Житомирщине жестоко убили влюбленную пару
На киевских Позняках две компании устроили разборки со стрельбой
На киевских Позняках две компании устроили разборки со стрельбой
Сильный ветер повалил более полусотни деревьев в Одессе
Сильный ветер повалил более полусотни деревьев в Одессе
Ветер сбивал с ног... Отдыхающих под Одессой накрыла песчаная буря
Ветер сбивал с ног... Отдыхающих под Одессой накрыла песчаная буря
Жителей Оболони держит в страхе стаффордширский терьер
Жителей Оболони держит в страхе стаффордширский терьер
Эпичная парковка харьковского водителя развеселила соцсети
Эпичная парковка харьковского водителя развеселила соцсети
Кличко похвастался фото своего сына-великана
Кличко похвастался фото своего сына-великана
Боевики мешают авиации тушить лесные пожары под Северодонецком
Боевики мешают авиации тушить лесные пожары под Северодонецком
fraza.com
Новости блогосферы
04.07.20 22:44

Госстат - о смертности в Украине: «что и требовалось доказать»
29.06.20 15:40

Гомосексуализм, Украинский католический университет, Супрун и Сорос. Что между ними общего?
26.06.20 14:33

Почему западные грантовые СМИ, после избиения активиста партии Шария, засунули язык в одном место?
18.06.20 19:45

«Святой» наркоман Флойд и культ «небесной сотни»

Опрос

Как следует поступить с партией Нацкорпус?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.