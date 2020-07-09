Названы регионы Украины с наибольшим числом новых случаев заражения коронавирусом

Главное: За минувшие сутки в Украине зафиксировано 810 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Наибольшее количество новых случаев — во Львовской, Ровенской, Закарпатской областях и в Киеве.
Детали: За сутки наибольшее количество новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 зарегистрировано во Львовской, Ровенской, Закарпатской областях и в Киеве. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
«Если говорить в разрезе регионов, то за последние сутки наибольшее количество случаев (коронавирусного заболевания COVID-19 — ред.) зарегистрирована во Львовской области — 119, Ровенской области — 76, Закарпатской области — 89 и городе в Киеве — 93», — отметил Степанов.
По данным Telegram-канала Минздрава «Коронавирус в регионах», всего в Украине зарегистрировано 51 224 случая коронавирусного заболевания COVID-19, из них: новых — 810 случаев, выздоровели от болезни — 23 784 человека (+665 за сутки), умерло — 1 327 человек (+21 за сутки), подозрения на болезнь получили 98 510 человек (1 154 за сутки).
В общем ситуация по регионам выглядит так:
— Винницкая область — 2021 (+19);
— Волынская область — 2875 (+50);
— Днепропетровская область — 1130 (+10);
— Донецкая область — 749 (+36);
— Житомирская область — 1500 (+16);
— Закарпатская область — 3622 (+89);
— Запорожская область — 605 (+6);
— Ивано-Франковская область — 2857 (60);
— Кировоградская область — 669 (+5);
— г. Киев — 5872 (+93);
— Киевская область — 2895 (+42);
— Львовская область — 6681 (+119);
— Луганская область — 90 (+3);
— Николаевская область — 465 (+2);
— Одесская область — 2052 (+68);
— Полтавская область — 327 (+1);
— Ровенская область — 4380 (+76);
— Сумская область — 328 (+5);
— Тернопольская область — 2153 (+11);
— Харьковская область — 2521 (+55);
— Херсонская область — 201 (0);
— Хмельницкая область — 865 (+2);
— Черновицкая область — 5074 (+23);
— Черкасская область — 707 (+12);
— Черниговская область — 585 (7).
Справка: SARS-CoV-2 (Severe acute respiratory syndrome-related coronavirus 2) ‒ оболочечный одноцепочный (+)РНК-вирус, относящийся к роду Betacoronavirus. Относится к подроду Sarbecovirus. Впервые выявлен 31 декабря 2019 года, вызывает опасное инфекционное заболевание COVID-19.
Коронавирусом SARS-CoV-2 обусловлена продолжающаяся пандемия COVID-19. В январе 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку эпидемии, связанной с SARS-CoV-2, чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения международного значения, а 11 марта 2020 года охарактеризовала принявшее мировой масштаб распространение болезни как пандемию.
В тему: По состоянию на 19-00 8 июля, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 во всем мире достигло 11 884 799, смертей ‒ 545 398, а выздоровлений ‒ 6 487 720. В Украине же было выявлено 50 414 инфицированных, зарегистрировано 1 306 смертей и 23 119 случаев выздоровления.