Названы регионы Украины с наибольшим числом новых случаев заражения коронавирусом

Главное: За минувшие сутки в Украине зафиксировано 810 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Наибольшее количество новых случаев — во Львовской, Ровенской, Закарпатской областях и в Киеве.

Детали: За сутки наибольшее количество новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 зарегистрировано во Львовской, Ровенской, Закарпатской областях и в Киеве. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

«Если говорить в разрезе регионов, то за последние сутки наибольшее количество случаев (коронавирусного заболевания COVID-19 — ред.) зарегистрирована во Львовской области — 119, Ровенской области — 76, Закарпатской области — 89 и городе в Киеве — 93», — отметил Степанов.

По данным Telegram-канала Минздрава «Коронавирус в регионах», всего в Украине зарегистрировано 51 224 случая коронавирусного заболевания COVID-19, из них: новых — 810 случаев, выздоровели от болезни — 23 784 человека (+665 за сутки), умерло — 1 327 человек (+21 за сутки), подозрения на болезнь получили 98 510 человек (1 154 за сутки).

В общем ситуация по регионам выглядит так:

— Винницкая область — 2021 (+19);

— Волынская область — 2875 (+50);

— Днепропетровская область — 1130 (+10);

— Донецкая область — 749 (+36);

— Житомирская область — 1500 (+16);

— Закарпатская область — 3622 (+89);

— Запорожская область — 605 (+6);

— Ивано-Франковская область — 2857 (60);

— Кировоградская область — 669 (+5);

— г. Киев — 5872 (+93);

— Киевская область — 2895 (+42);

— Львовская область — 6681 (+119);

— Луганская область — 90 (+3);

— Николаевская область — 465 (+2);

— Одесская область — 2052 (+68);

— Полтавская область — 327 (+1);

— Ровенская область — 4380 (+76);

— Сумская область — 328 (+5);

— Тернопольская область — 2153 (+11);

— Харьковская область — 2521 (+55);

— Херсонская область — 201 (0);

— Хмельницкая область — 865 (+2);

— Черновицкая область — 5074 (+23);

— Черкасская область — 707 (+12);

— Черниговская область — 585 (7).

Справка: SARS-CoV-2 (Severe acute respiratory syndrome-related coronavirus 2) ‒ оболочечный одноцепочный (+)РНК-вирус, относящийся к роду Betacoronavirus. Относится к подроду Sarbecovirus. Впервые выявлен 31 декабря 2019 года, вызывает опасное инфекционное заболевание COVID-19.

Коронавирусом SARS-CoV-2 обусловлена продолжающаяся пандемия COVID-19. В январе 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку эпидемии, связанной с SARS-CoV-2, чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения международного значения, а 11 марта 2020 года охарактеризовала принявшее мировой масштаб распространение болезни как пандемию.

В тему: По состоянию на 19-00 8 июля, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 во всем мире достигло 11 884 799, смертей ‒ 545 398, а выздоровлений ‒ 6 487 720. В Украине же было выявлено 50 414 инфицированных, зарегистрировано 1 306 смертей и 23 119 случаев выздоровления.