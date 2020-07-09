На следующей неделе в Украине очень сильно похолодает: что говорят синоптики

Главное: Синоптики сменили свой прогноз погоды на следующий понедельник, 13 июля. В Украину идет резкое похолодание.

Детали: Синоптики, обещавшие на следующий понедельник, 13 июля, достаточно комфортную и теплую погоду в Украине, сменили свой прогноз. В Гидрометцентре предупреждают, что надвигается сильное похолодание.

Дожди накроют почти всю территорию страны. Малооблачно может быть лишь в западных регионах.

Днем температура воздуха по Украине будет опускаться до плюс 15-23, а ночью до 8-14 тепла. На юге и востоке страны, а также в Крыму днем ожидается до 24-29 тепла, а ночью плюс 13-20.

В Киеве в начале следующей недели пройдут холодные дожди. Днем будет 19-21 тепла, а ночью плюс 13-15.

Карта погоды в Украине:

Накануне появилась информация, что жертвами аномальной жары в Херсонской области стали два человека.

В тему 7 июля 2020 года сообщалось, что украинцам пообещали комфортную погоду на ближайшие выходные.

В этот же день появилась новость, что всего за три недели в Украине утонули почти две сотни людей.