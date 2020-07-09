Курс гривны снова начал проседать: данные на 9 июля 2020

Главное: Гривна начала дешеветь после нескольких дней роста. Доллар и евро в четверг, 9 июля, подешевели.

Детали: В четверг, 9 июля, курс украинской гривны снизился. Котировки публикует Национальный банк.

Отметим, что с начала недели цена нашей валюты стабильно росла, однако сегодня ее стоимость начала проседать.

Финансовый регулятор поднял курс американского доллара на две копейки – до 26,95 гривен.

Также на три копейки подорожал евро – до 30,43 гривен.

Напомним, что 1 июля глава НБУ Яков Смолий написал заявление об отставке. Свое решение оставить должность он объяснил неспособностью руководить регулятором в условиях политического давления.

Он заявил: «Своей отставкой я хочу предостеречь от дальнейших попыток подорвать институциональные основы центрального банка в Украине».

В минувшую пятницу, 3 июля, Верховная Рада приняла отставку.

В тему 6 июля 2020 года сообщалось, что зарубежная пресса пишет, что из-за отставки главы НБУ Якова Смолия Украине грозит банкротство.