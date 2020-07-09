На Кировоградщине при загадочных обстоятельствах умерла роженица. Благо, ребенка спасли

Главное: В родильном отделении Александрии умерла роженица. Новорожденного ребенка удалось спасти.
Детали: В Кировоградской области в городе Александрия в родильном отделении умерла роженица, новорожденного ребенка спасти удалось. Об этом сообщает пресс-служба местного горсовета.
«По данному вопросу проводится серьезное расследование, виновные в этом и других случаях будут жестко наказаны», — отметили в пресс-службе.
Женщине было 25 лет. Она рожала впервые.
В пресс-службе Нацполиции Кировоградской области отметили, что по данному факту открыто уголовное производство.
В тему: 20 марта 2019 года в Сумском перинатальном центре от кори умерла 24-летняя роженица. При этом у ребенка признаков болезни обнаружено не обнаружено.