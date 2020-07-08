На всех одесских пляжах категорически не рекомендуют купаться

Главное: На всех пляжах Одессы найдена кишечная палочка. Купаться там категорически не рекомендуется.

Детали: В Одессе на всех пляжах от Аркадии до 16 станции Большого Фонтана обнаружена кишечная палочка. По результатам анализов морская вода в районе Одессы не соответствует санитарным нормам даже в 50 метрах от берега.

В местной мэрии заявили, что купаться в городе не рекомендуется. Об этом со ссылкой на «Одесский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины» сообщила пресс-служба Одесского городского совета.

«С целью недопущения ухудшения эпидситуации в оздоровительный период и профилактики заболеваний, передающихся водным путем, Главное управление Госпродпотребслужбы в Одесской области рекомендует населению временно воздержаться от морского водопользования на пляжах города», — сказано в сообщении.

В ведомстве добавили, что снова можно будет купаться лишь после особого распоряжения.

В тему: В конце июня сообщалось, что уровень загрязнение воды на пляжах Одессы был превышен в 16 раз.