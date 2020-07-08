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Главные новости за 8 июля 2020 года

Главные новости за 8 июля 2020 года

- Наводнение в западных регионах привело к разрушениям. Вода размыла более двухсот километров дорог.

- Министерство здравоохранения обсуждает с Министерством образования формат работы школ с 1 сентября в условиях пандемии коронавируса. Сейчас есть несколько вариантов.

- В МИД рассказали, как гражданам Украины отдохнуть за границей во время пандемии коронавируса. Появился список стран, куда можно попасть.

- Курс украинской гривны значительно укрепился. Евро и доллар подешевели.

- Низкие температуры зимой увеличат распространение коронавирусной инфекции. К такому выводу пришли индийские исследователи.

- Ученые говорят, что коронавирус опасен для нашего мозга. Он может вызвать серьезные осложнения.

Тэги: общество, здоровье, мир, ЧП, новости Украины, коронавирус

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