Ученые рассказали, как холод зимой повлияет на коронавирус

Главное: Низкие температуры зимой увеличат распространение коронавирусной инфекции. К такому выводу пришли индийские исследователи.

Детали: Индийские исследователи изучили взаимосвязь между средней температурой в стране и количеством случаев COVID-19 и пришли к выводу, что низкие температуры зимой увеличат распространение коронавирусной инфекции. Об этом сообщает MailOnline.

В частности, эксперты обнаружили связь между странами, в которых наблюдаются более низкие температуры окружающей среды и более масштабные вспышки. Данные собирались с конца марта до середины апреля.

В своем исследовании биохимики Чанди Мандал из Центрального университета Раджастана и Махавир Сингх Панвар из Университета Банарас сравнили среднюю температуру и количество активных случаев COVID-19 для разных стран.

Они пришли к выводу, что в странах с более холодным климатом значительно больше случаев заболевания коронавирусом. Тогда как в более теплых странах наблюдается тенденция к снижению заболеваемости.

«Однако в настоящее время это исследование не может объяснить, почему в некоторых странах с холодным климатом заболеваемость коронавирусом относительно выше», — отметили эксперты.

Биохимики добавили, что в дальнейшей работе следует учитывать факторы сопутствующей патологии, такие как относительное число случаев заболевания раком, диабетом, гипертонией и ожирением в каждой стране.

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