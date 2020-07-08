На Черниговщине УПЦ передала медикам важный аппарат

Главное: На Черниговщине УПЦ передала медикам современное оборудование - оксигенатор.

Детали: В Черниговской области Украинская Православная Церковь передала сотрудникам Нежинской городской больницы новый современный оксигенатор.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт Нежинской епархии, оборудование приобрели на пожертвования членов религиозной общины Свято-Николаевского кафедрального собора Нежина.

Оксигенатор – это газообменное устройство для насыщения крови кислородом и удаления из нее углекислоты. Этот аппарат используют во время кардиохирургических операций или для улучшения кровообращения в организме пациента, который страдает заболеваниями сердца или легких.

«Во время встречи митрополит Климент рассказал врачам об опыте тесного сотрудничества Церкви с медицинскими учреждениями, который существует на протяжении всей многовековой истории нашего государства. Клирики епархии также подарили медикам книги с житиями святых врачей и тексты молитв к ним», - отметили в Нежинской епархии.

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