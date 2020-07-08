Школьникам готовят сразу несколько вариантов начала учебного года

Главное: Министерство здравоохранения обсуждает с Министерством образования формат работы школ с 1 сентября в условиях пандемии коронавируса. Сейчас есть несколько вариантов.

Детали: Министерство образования Украины совместно с Минздравом наработали несколько вариантов формата работы школ в условиях пандемии коронавируса. Об этом в интервью «BBC Украина» рассказал главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.

Он заявил, что 1 сентября дети точно пойдут в школу, но пока неизвестно как. Это вопрос, который сейчас обсуждается с исполняющим министра образования Сергеем Шкарлетом.

В частности, рассматривается возможность ограничения одновременного пребывания детей в классах и обучения по сменам.

«Спрогнозировать эпидситуацию на сентябрь почти невозможно. Готовимся и к наихудшим сценариям, к дистанционному образованию, к промежуточным вариантам и к полному возвращению детей в школы», — пояснил он.

В тему: В Минобразования понятия не имеют, как детям дистанционно идти в первый класс.

В конце июня сообщалось, что в Минобразования заявляли о готовности начать новый учебный год с 1 сентября. Впрочем, школы готовятся к «дистанционке».