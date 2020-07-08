Подруга актера-убийцы Михаила Ефремова заявила, что он – не запойный алкоголик

Главное: Подруга актера-убийцы Михаила Ефремова ресторатор Татьяна Беркович уверяет, что он не является запойным алкоголиком. По ее словам, артист ранее не садился пьяным за руль.

Детали: Российский ресторатор Татьяна Беркович, называющая себя подругой актера-убийцы Михаила Ефремова, сообщила, что тот не является запойным алкоголиком. Ее цитируют местные СМИ.

Среди прочего женщина сказала, за случившееся Михаил Ефремов «будет корить себя до конца дней».

Также она заявила: «Михаил Ефремов – не запойный алкоголик. Кроме того, он никогда не позволял себе садиться в машину в пьяном виде».

Напомним, 8 июня 56-летний актер театра и кино Михаил Ефремов в пьяном состоянии устроил кровавое ДТП в центре Москвы. Так, находясь за рулем Jeep Grand Cheroky, пьяный артист вылетел на встречную полосу, где врезался в машину Lada ‒ ее водителя (Сергея Захарова) забрали в реанимацию с тяжелейшими травмами, где он скончался.

В тему 5 июля 2020 года были обнародованы доказательства пребывания Ефремова за рулем внедорожника в момент ДТП.

3 июля 2020 года Ефремов внезапно заявил о своей невиновности.

29 июня 2020 года стало известно, как именно Ефремов «убивает время» под домашним арестом.