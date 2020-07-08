Синоптики рассказали о погоде в начале следующей недели: стало известно, где ожидаются грозы

Главное: В начале следующей недели в Украине будет не жарко и дождливо. В Киеве ожидается гроза.

Детали: В Гидрометцентре рассказали о погоде в Украине на следующий понедельник, 13 июля. Синоптики поведали, где ожидаются осадки.

Грозовые дожди вернутся в Киев. Также ливни пройдут в западных и центральных регионах. На остальной территории страны должно быть сухо.

Жара сохранится лишь в Крыму и на юго-востоке Украины. Тут воздух прогреется до плюс 31-33 днем и 16-20 ночью.

В других областях будет не очень жарко: днем 18-29 тепла, а ночью плюс 11-18.

В Киеве днем обещают плюс 25-27, а ночью 15-17 тепла.

Карта погоды в Украине на 13 июля 2020 года:

Накануне появилась информация, что жертвами аномальной жары в Херсонской области стали два человека.

В тему 7 июля 2020 года сообщалось, что украинцам пообещали комфортную погоду на ближайшие выходные.

В этот же день появилась новость, что всего за три недели в Украине утонули почти две сотни людей.