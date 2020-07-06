Ученые рассказали о смертельной опасности, которая подстерегает всех зараженных коронавирусом

Главное: Коронавирус SARS-CoV-2 способен вызывать мутации, которые повышают риск летального исхода у больных до 13 раз. Об этом заявили британские ученые, протестировав на коронавирус почти шесть тысяч участников проекта UK BioBank, а также изучив статистику смертности от COVID-19 на «Туманном альбионе».

Детали: Группа ученых, возглавляемая Джулианом Гау из Лаборатории молекулярной биологии при Британском совете по медицинским исследованиям, обнаружила генетические мутации, повышающие риск летального исхода у больных COVID-19 аж до 13 раз.

Как передает РИА «Новости», в ходе исследования ученые изучили данные 400 тысяч британцев, собранные проектом UK BioBank, после чего протестировали на коронавирус 6 тысяч участников проекта и изучили статистику смертности от COVID-19 в Великобритании.

В результате выяснилось, что среди исследованных пациентов примерно 1,4 тысячи перенесли инфекцию, а еще 193 ‒ вскоре умерли.

Сопоставив наборы мелких мутаций между погибшими и выздоровевшими участниками исследования, ученые и выявили генетические различия, влияющие на риск смерти от коронавируса.

Сообщается, что всего было обнаружено пять мутаций в четырех генах ‒ ERAP2, BRF2, TMEM181 и ALOXE3, которые повышают вероятность умереть от COVID-19 в 5-13 раз.

По словам исследователей, выявленные мутации являются очень редкими, и все связаны с потерей возможности управлять иммунной и стрессовой реакцией на внедрение в организм коронавирусной инфекции.

Ученые уверены, что их открытие позволит оценивать эффективность действия вакцин и лекарств от SARS-CoV-2.

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