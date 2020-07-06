Возле старейшего кинотеатра Киева произошла драка со стрельбой

Главное: Возле кинотеатра «Жовтень» в Киеве произошла стрельба. Она сопровождалась дракой.

Детали: Рано утром понедельника, 6 июня, на киевском Подоле возле кинотеатра «Жовтень» произошла драка со стрельбой. Столичная полиция у себя в «Фейсбуке» сообщает, что задержала одного из хулиганов.

Патрульные установили, что «между компаниями произошел конфликт, в ходе которого двое мужчин избили других, угрожали и стреляли из пистолета».

Отмечается, что «во время общения с патрульными нарушители вели себя агрессивно, игнорировали их требования и пытались затеять драку».

Копы добавили: «Патрульным пришлось задержать граждан с применением физической силы и наручников. На одного из них инспекторы составили протоколы по ст. 185 (Злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского) и постановление по ч. 1 ст. 178 (Распитие алкогольных напитков в запрещенных законом местах или появление в общественных местах в пьяном виде) КоАП».

Справка: Кинотеатр «Жовтень» является старейшим в Киеве. Он открылся 8 ноября 1930 года под названием «Девятое Госкино». Кинотеатр был рассчитан на 680 мест. Регулярные сеансы начались тут 29 января 1931 года, когда состоялась премьера кинофильма «Гегемон», в честь которого назван один из залов.

В тему 4 июля 2020 года сообщалось, что на Бессарабской площади в Киеве произошла массовая драка со стрельбой. По словам очевидцев, в результате конфликта пострадало несколько человек.

22 июня 2020 года смешная драка посетителей АТБ в Киевской области попала на видео.