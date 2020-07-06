Киеву позволили ослабить карантин

Главное: Министерство здравоохранения позволило Киеву ослабить карантин. По состоянию на сегодняшний день столица соответствует показателям для ослабления противоэпидемических мер.

Детали: По состоянию на понедельник, 6 июля, Киев соответствует показателям для ослабления карантинных ограничений. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Таким образом, ведомство позволило столице ослабить карантин. В частности, власти Киева разрешили ресторанам, заведениям общественного питания, кинотеатрам и театрам работать после 22 часов.

Впрочем, работа развлекательных заведений и проведение культурно-массовых мероприятий ограничены до 22 часов.

Однако МОЗ до сих пор запрещает ослаблять ограничения в восьми регионах: Волынской, Донецкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Ровенской, Тернопольской, Харьковской и Черниговской областях.

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