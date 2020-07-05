Дубинский попал в скандал с велосипедным пиаром

Один из кандидатов в мэры Киева, народный депутат от «Слуги народа» Александр Дубинский пересел с «Лексуса» на велосипед. Правда, не совсем, а только на несколько минут — для съемки рекламного ролика. Как сообщает From-UA, об этом, ссылаясь на видео, снятое одним из киевлян, пишет блогер Денис Петров.

«Когда еще увидишь целого нардепа, который рвется в меры Киева, на одной из улиц столицы верхом на велосипеде, — пишет блогер. — А вот одному киевлянину удалось запечатлеть, как „слуга народа“ Александр Дубинский выходит из шикарного Лексуса и пересаживается на велосипед. И как выдумаете для чего? Для съемки рекламного ролика».

Правда, сказать, что Дубинский крутил педали — это будет преувеличением, подчеркивает Денис Петров: «Так, с трудом взгромоздился на заранее подготовленное двухколесное транспортное средство, посидел на нем немного в окружении операторов, может даже что-то умное на камеру сказал».

Блогер отмечает, что место съемки Дубинский спешно покинул, по словам блогера, тоже на машине. Причем, не на «Лексусе», который так и оставил неправильно припаркованным, а на «Мерседесе»: «Ну какой к чертям велик, когда есть такие прекрасные машины в автопарке. Саша, как и мама любит скорость!!!»

Автор поста напомнил читателям историю, когда журналисты выяснили, что мама Дубинского, простая пенсионерка, является обладательницей семи элитных авто. Происхождение автопарка, которому можно позавидовать, Дубинский объяснил просто: «Мама любит скорость».

«Впрочем, такой стиль и зашквары стали для Саши нормой. Чего только стоит его перл во время программы „Право на власть“ по поводу отставки Смолия. „Еб...м Смолия в тупой собачий рот в прямом эфире“, — написал он в своем Instagram. И этого человека в „Слуге народа“ сделали ответственным за местные выборы в Киевской области. Чем они только думали?», — недоумевает Денис Петров.

Блогер также напомнил, что «даже дети в детском саду знают, что Дубинский — человек бывшего владельца „Приватбанка“ Игоря Коломойского», и годы работы Дубинского на канале «1+1» зря не прошли — «своей недавней самозабвенной борьбой против „антиколомойского“ закона Дубинский четко показал, кто есть ху».

«Вопрос в другом — а чем думал Коломойский? Неужели в его кукольном театре не нашлось менее токсичной марионетки? Невооруженным взглядом видно, что Дубинский своим поведением вызывает все больше отвращения у людей. Понятно, что после пятничных дебатов с Качурой у него еще больше выросли крылья. Но демонстративное пересаживание c „Лексуса“ на велосипед, и с велосипеда в „Мерседес“ на глазах изумленных киевлян — это плевок в их сторону...», — пишет Денис Петров.